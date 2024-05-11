Дрони ГУР атакували волгоградський НПЗ - джерело

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Київ • УНН

 • 115390 перегляди

Дрони ГУР атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії, повідомили джерела.

Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії. Про це передає УНН з посиланням на власні джерела.

Деталі

Як розповіло джерело УНН, в ніч на суботу безпілотники ГУР атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії.

Поточний стан установок уточнюється.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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