Дрони ГУР атакували волгоградський НПЗ - джерело
Київ • УНН
Дрони ГУР атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії, повідомили джерела.
Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії. Про це передає УНН з посиланням на власні джерела.
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Як розповіло джерело УНН, в ніч на суботу безпілотники ГУР атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії.
Поточний стан установок уточнюється.
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