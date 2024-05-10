На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза
Київ • УНН
У тимчасово окупованому рф місті Ровеньки Луганської області після обстрілу горить нафтобаза.
На Луганщині в тимчасово окупованому місті Ровеньки горить нафтобаза. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Окуповане рф місто Ровеньки на Луганщині зазнало обстрілу.
За інформацією, що під удар потрапила нафтобаза.
При ударі по луганській нафтобазі постраждало місце дислокації спецполку мвс "лнр" - росЗМІ09.05.24, 19:59 • 47964 перегляди