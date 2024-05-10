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На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза

На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза

Київ • УНН

 • 42492 перегляди

У тимчасово окупованому рф місті Ровеньки Луганської області після обстрілу горить нафтобаза.

На Луганщині в тимчасово окупованому місті Ровеньки горить нафтобаза. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Окуповане рф місто Ровеньки на Луганщині зазнало обстрілу.

За інформацією, що під удар потрапила нафтобаза.

При ударі по луганській нафтобазі постраждало місце дислокації спецполку мвс "лнр" - росЗМІ09.05.24, 19:59 • 47964 перегляди

Юлія Котвицька

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