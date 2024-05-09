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При ударі по луганській нафтобазі постраждало місце дислокації спецполку мвс "лнр" - росЗМІ

При ударі по луганській нафтобазі постраждало місце дислокації спецполку мвс "лнр" - росЗМІ

Київ • УНН

 • 47964 перегляди

За повідомленнями російських ЗМІ, дві ракети ЗРК "Град" влучили в нафтобазу та пошкодили приміщення спецпідрозділу "лнр" у провулку Ракетному, 3 в окупованому Луганську.

Внаслідок удару двома ракетами ATACMS по нафтобазі окупованому Луганську постраждало і місце дислокації спеціального поліції "лнр" по провулку Ракетний, 3. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як пишуть росЗМІ, 7 травня ЗСУ атакували двома ракетами ATACMS в окупованому Луганську. Внаслідок удару, окрім нафтобази, постраждало і місце дислокації спеціального поліції "лнр" по провулку Ракетний, 3.

"Осколками пошкодило три службові УАЗ "Патріот" та один особистий автомобіль співробітника МВС. Також під час обстрілу постраждали в'їзна брама, фасад та вікна будівлі", - пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

7 травня 2024 року у Луганську пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу, звинувативши в ньому ЗСУ, які нібито завдали удару ракетами ATACMS.

Офіційної заяви від представників Сил оборони щодо причетності України до вибухів у Луганську не було.

Супутникові фото, зняті після удару по нафтобазі в Луганську, підтверджують пошкодження підприємства окупантів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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