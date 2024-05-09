Пожежа на нафтобазі в окупованому Луганську: з'явилися супутникові знімки наслідків
Київ • УНН
Супутникові фотографії підтверджують пошкодження нафтобази в окупованому Росією Луганську після вибухів: щонайменше три резервуари для зберігання пального знищено вогнем.
Супутникові фото, зняті після удару по нафтобазі в Луганську, підтверджують пошкодження підприємства окупантів. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Так на знімках від 8 травня можна помітити сліди пожежі на нафтобазі.
Крім того, на фото можна побачити щонайменше три знищені вогнем місткості для зберігання палива.
В окупованому Луганську згоріла нафтобаза, зс рф експропріює залишки пального – Лисогор09.05.24, 09:42 • 20505 переглядiв
Контекст
7 травня 2024 року у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу, звинувативши в ньому ЗСУ, які нібито завдали удару ракетами ATACMS.
Офіційної заяви від представників Сил оборони щодо причетності України до вибухів у Луганську не було.
Нагадаємо
Безпілотник СБУ завдав удару по нафтопереробному заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, пролетівши відстань 1500 км і пошкодивши установку каталітичного крекінгу.