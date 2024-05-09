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Пожежа на нафтобазі в окупованому Луганську: з'явилися супутникові знімки наслідків

Пожежа на нафтобазі в окупованому Луганську: з'явилися супутникові знімки наслідків

Київ • УНН

 • 17153 перегляди

Супутникові фотографії підтверджують пошкодження нафтобази в окупованому Росією Луганську після вибухів: щонайменше три резервуари для зберігання пального знищено вогнем.

Супутникові фото, зняті після удару по нафтобазі в Луганську, підтверджують пошкодження підприємства окупантів. Про це пише УНН з посиланням на  Радіо Свобода.  

Деталі 

Так на знімках від 8 травня можна помітити сліди пожежі на нафтобазі. 

Крім того, на фото можна побачити щонайменше три знищені вогнем місткості для зберігання палива.

В окупованому Луганську згоріла нафтобаза, зс рф експропріює залишки пального – Лисогор09.05.24, 09:42 • 20505 переглядiв

Контекст 

7 травня 2024 року у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу, звинувативши в ньому ЗСУ, які нібито завдали удару ракетами ATACMS.

Офіційної заяви від представників Сил оборони щодо причетності України до вибухів у Луганську не було. 

Нагадаємо

Безпілотник СБУ завдав удару по нафтопереробному заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, пролетівши відстань 1500 км і пошкодивши установку каталітичного крекінгу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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