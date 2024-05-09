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В окупованому Луганську згоріла нафтобаза, зс рф експропріює залишки пального – Лисогор

В окупованому Луганську згоріла нафтобаза, зс рф експропріює залишки пального – Лисогор

Київ • УНН

 • 20506 перегляди

В окупованому Луганську згоріла нафтобаза, що спричинило дефіцит пального, а наявні запаси передані російським військовим, в той час як російські війська продовжують обстріли населених пунктів та спроби штурму Білогорівки.

В тимчасово окупованому Луганську допалала нафтобаза, водночас виник дефіцит пального: на заправках ситуація критична, існуючі запаси віддають російським військовим. Тим часом рф-загарбники гатять по низці населених пунктах, та намагаються поновити штурм в Білогорівки. Про це пише керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора, а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального. Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична. Кажуть про "тимчасові труднощі". Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "лнр" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим. 

- передає начальник Луганської ОВА.

Згідно з інформацією ТГ-каналу Артема Лисогора, заграбники поновили спроби штурму в Білогорівці.

Ворог там атакує постійно, але позавчора наземна активність була відсутня, зазначає очільник Луганської ОВА.

Водночас, ворог продовжує тиснути в районах Стельмахівки, Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового. Не припиняються бойові зіткнення у Серебрянському лісі. Прифронтові Невське, Куземівку, Стельмахівку загарбники обстріляли з артилерії та мінометів. Поблизу Невського та Куземівки намагалися виконати завдання 27 БПЛА росіян.

На пасхальні свята почав танути міф щодо "потерь нет", пише Лисогор.

В Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих військових із підрозділів армії зс рф. Значна частина мобілізованих чоловіків вважається зниклими без вісти. – додає очільник Луганської ОВА.

Ще плюс 1300 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.05.24, 07:45 • 32017 переглядiв

Ігор Тележніков

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