В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

Во временно оккупированном Луганске догорела нефтебаза, одновременно возник дефицит топлива: на заправках ситуация критическая, существующие запасы отдают российским военным. Между тем рф-захватчики бьют по ряду населенных пунктах, и пытаются возобновить штурм в Белогоровке. Об этом пишет руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Нефтебаза в Луганске допалала только вчера, а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива. Оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая. Говорят о "временных трудностях". Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой "лнр" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным. - передает начальник Луганской ОГА.

Согласно информации ТГ-канала Артема Лысогора, захватчики возобновили попытки штурма в Белогоровке.

Враг там атакует постоянно, но позавчера наземная активность отсутствовала, отмечает глава Луганской ОГА.

В то же время, враг продолжает давить в районах Стельмаховки, Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово. Не прекращаются боевые столкновения в Серебрянском лесу. Прифронтовые Невское, Куземовку, Стельмаховку захватчики обстреляли из артиллерии и минометов. Вблизи Невского и Куземовки пытались выполнить задание 27 БПЛА россиян.

На пасхальные праздники начал таять миф о "потерь нет", пишет Лысогор.

В Алчевске насчитали более 300 новых могил местных военных из подразделений армии ВС РФ. Значительная часть мобилизованных мужчин считается пропавшими без вести, - добавляет глава Луганской ОГА.

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