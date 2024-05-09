Пожар на нефтебазе в оккупированном Луганске: появились спутниковые снимки последствий

Спутниковые фото, снятые после удара по нефтебазе в Луганске, подтверждают повреждения предприятия оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Так на снимках от 8 мая можно заметить следы пожара на нефтебазе.

Кроме того, на фото можно увидеть по меньшей мере три уничтоженные огнем емкости для хранения топлива.

В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор

Контекст

7 мая 2024 года в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу, обвинив в нем ВСУ, которые якобы нанесли удар ракетами ATACMS.

Официального заявления от представителей Сил обороны о причастности Украины к взрывам в Луганске не было.

Напомним

Беспилотник СБУ нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, пролетев расстояние 1500 км и повредив установку каталитического крекинга.