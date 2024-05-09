При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  76126 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  105537 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  108073 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  133101 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127158 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131238 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121319 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167671 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150501 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149659 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  265431 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  303856 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  301127 просмотра

При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, две ракеты ЗРК "Град" попали в нефтебазу и повредили помещение спецподразделения "лнр" в переулке Ракетном, 3 в оккупированном Луганске.

Война •   •  3166 просмотра
При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ

Гуманитарная помощь и никакого оружия: президент Южной Кореи заверил, что Сеул продолжит поддержку Украины

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заверила, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять летальное оружие из-за своей политики не вооружать страны, которые участвуют в конфликтах.

политика •   •  3875 просмотра
Гуманитарная помощь и никакого оружия: президент Южной Кореи заверил, что Сеул продолжит поддержку Украины

В соцсетях появился "график отключений" света: в Укрэнерго заявили, что это фейк

Мошенники распространяют фейковые сообщения об отключении электроэнергии через Telegram-канал, который сообщает о передвижении российских ракет или беспилотников во время авианалетов, используя логотип и название Укрэнерго без разрешения.

Общество •   •  3638 просмотра
В соцсетях появился "график отключений" света: в Укрэнерго заявили, что это фейк

В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет

В Киеве промышленные предприятия сокращают потребление электроэнергии в часы пик, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть, тогда как для бытовых потребителей никаких ограничений не применяют, но жителей призывают экономить электроэнергию, особенно в вечернее время.

Общество •   •  4915 просмотра
В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет

На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 76 боевых столкновений вдоль линии фронта, причем большинство обстрелов противник проводил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации, но неся при этом большие потери.

Война •   •  5088 просмотра
На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб

Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали

Киевская область и штат Вашингтон запускают онлайн-платформу для делового сотрудничества, которая позволит предпринимателям легко находить партнеров, налаживать коммуникацию, знакомиться с отраслями и продуктами, обмениваться опытом.

Экономика •   •  6480 просмотра
Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали

В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю: двое погибших и восемь пострадавших

Два человека погибли и еще 8, в том числе две девочки-подростка в возрасте 15 и 16 лет, были ранены в результате более чем двух десятков российских атак на город Никополь, в результате которых были повреждены дома, солнечные батареи, линии электропередач, газопроводы, пожарная часть, банк и магазины.

Война •   •  6280 просмотра
В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю: двое погибших и восемь пострадавших

OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google

OpenAI разрабатывает функцию для ChatGPT, которая сможет искать информацию в Интернете и ссылаться на источники в результатах, что может составить конкуренцию Google и Perplexity, поисковому стартапу, принадлежащему Alphabet Inc.

Технологии •   •  5564 просмотра
OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google

НАБУ разоблачило растрату более 8 миллионов гривен Госрезерва

Чиновники присвоили 8,3 млн грн ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов", подделав накладные на несуществующие поставки зерна.

Криминал и ЧП •   •  5196 просмотра
НАБУ разоблачило растрату более 8 миллионов гривен Госрезерва

Усик завершил тренировочный сбор перед боем с Фьюри

Александр Усик завершил тренировочный лагерь для подготовки к бою с Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе, который состоится 29 апреля.

спорт •   •  4945 просмотра
Усик завершил тренировочный сбор перед боем с Фьюри