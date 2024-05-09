При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ

В результате удара двумя ракетами ATACMS по нефтебазе оккупированном Луганске пострадало и место дислокации специальной полиции "лнр" по переулку Ракетный, 3. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, 7 мая ВСУ атаковали двумя ракетами ATACMS в оккупированном Луганске. В результате удара, кроме нефтебазы, пострадало и место дислокации специальной полиции "лнр" по переулку Ракетный, 3.

"Осколками повреждены три служебных УАЗ "Патриот" и один личный автомобиль сотрудника МВД. Также во время обстрела пострадали въездные ворота, фасад и окна здания", - пишут СМИ.

Напомним

7 мая 2024 года в Луганске прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу, обвинив в нем ВСУ, которые якобы нанесли удар ракетами ATACMS.

Официального заявления от представителей Сил обороны о причастности Украины к взрывам в Луганске не было.

Спутниковые фото, снятые после удара по нефтебазе в Луганске, подтверждают повреждения предприятия оккупантов.