"Спочатку в Луганську, вночі - у Ровеньках": в ОВА розповіли про наслідки для окупантів через пожежі на нафтобазах
Київ • УНН
В окупованій Луганській області одна за одною горять нафтобази, завдаючи значної шкоди та виснажуючи запаси пального, що ускладнює ворогу заправку військової техніки.
На окупованих територіях у Луганській області одна за одною горять нафтобази, завдаючи значних руйнувань та виснажуючи запаси пального, що ускладнює окупантам заправку військової техніки, повідомив у суботу голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"На окупованій Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. Спочатку в Луганську, учора вночі – у Ровеньках. Руйнування значні, запасів пального не залишилося", - вказав Лисогор.
З його слів, "щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти".
"І теж віддалену від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче. - зазначив він. - Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території рф. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько".
На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза10.05.24, 22:38 • 42492 перегляди