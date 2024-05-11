"Сначала в Луганске, ночью - в Ровеньках": в ОВА рассказали о последствиях для оккупантов из-за пожаров на нефтебазах

На оккупированных территориях в Луганской области одна за другой горят нефтебазы, нанося значительные разрушения и истощая запасы топлива, что затрудняет оккупантам заправку военной техники, сообщил в субботу глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

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"На оккупированной Луганщине одна за другой вспыхивают нефтебазы. Сначала в Луганске, вчера ночью - в Ровеньках. Разрушения значительные, запасов топлива не осталось", - указал Лысогор.

По его словам, "чтобы там не говорили местные коллаборационисты и россияне, но они недосчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти".

"И тоже удаленную от линии фронта. Заправлять военную технику станет еще труднее. - отметил он. - Скорее всего, придется пользоваться базами, расположенными на территории рф. Правда, ехать дозаправщикам необходимо будет далековато".

На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза