Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом делает так, чтобы россия чувствовала последствия и цену своего зла. Президент поблагодарил всех кто производит украинские дроны и точно их применяет. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Никогда российский террор не будет оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла. Спасибо всем, кто работает ради этого, кто производит наши дроны, наше оружие. И всем, кто его применяет - применяет метко. Спасибо вам! - сказал Зеленский.

Дополнение

Журналисту УНН источники сообщали, что 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в Новороссийске, Туапсе в РФ и временно оккупированном Севастополе в Крыму.

11 мая журналисту УНН источник сообщал, что беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали волгоградский нефтеперерабатывающий завод в россии.