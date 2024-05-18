Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

У Украины стало больше FPV-дронов, чем у россии, однако у рф есть преимущество в больших дронах. Но самое большое преимущество врага заключается в том, что они могут любым оружием стрелять со своей территории по украинской. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, есть ли понимание, когда присутствие новой американской помощи будет ощутимо на линии фронта, Зеленский ответил: "Здесь комплекс шагов, которые должны быть. Прежде всего этот пакет голосовался для того, чтобы Украина могла удерживать наступление врага. Я бы не забывал, что просто стоять против российской армии и бить их, я считаю, что для этого также нужно иметь соответствующие силы".

Зеленский отметил, что важно уменьшать количество преимуществ России.

Мы начали производство РЭБов, производство дронов, насыщаем сегодня наши бригады. Здесь уже я вижу, что преимущества у россии нет, а наоборот у нас дронов, FPV-дронов, стало больше, чем у них. Я вижу здесь наше преимущество. Далее есть технические моменты - это их преимущество в больших дронах, которые висят, все видят, контролируют и направляют их артиллерию и мы не можем их побороть на сегодня. У нас не хватает технических средств, чтобы справиться с этими "Ланцетами", "Орланами". Над этим нужно работать - рассказал Зеленский.

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Зеленский напомнил, что россияне могут любым оружием стрелять со своей территории по украинской.

Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы не можем ничего сделать их системам, которые находятся на территории россии, западным оружием. Мы не имеем на это право. Вот вам и ответ. Любое их дальнобойное оружие - это уже преимущество просто, потому что тебе нельзя - сказал Зеленский.

Также он отметил, что россия полностью видит Украину, летает своими дронами на украинской территории.

Наши дроны прилетают на территорию россии. Мы отвечаем за удары по нашей энергетике, отвечаем ударами по их энергетике. Но соответствующих средств, чтобы полностью видеть, что у них происходит, спутника и так далее такого нет. С нами делятся наши партнеры - заявил Зеленский.

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