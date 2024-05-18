Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  104771 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  103745 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  131257 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  123859 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116751 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123174 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134403 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125288 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118583 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  218673 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  218673 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  209787 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  269731 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  288852 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  489028 просмотра

Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.

Война •   •  8043 просмотра
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения, а 8-летняя девочка испытала острую стрессовую реакцию в результате российского обстрела жилого района в Харькове.

Война •   •  10097 просмотра
Прокуратура показала последствия российского обстрела Харькова

На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

Зеленский заявил, что россияне сегодня не имеют масштабных прорывов в украинской обороне. Как и раньше, они стремятся захватить Донбасс и ослабить украинские силы на фронте.

Война •   •  11116 просмотра
На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.

Криминал и ЧП •   •  10785 просмотра
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.

Война •   •  12978 просмотра
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Новости Мира •   •  11674 просмотра
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война •   •  14149 просмотра
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  18215 просмотра
Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

Программа "EU4Youth" запускает две инициативы, направленные на поддержку активной молодежи и реинтеграцию ветеранов с целью ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.

Общество •   •  14960 просмотра
Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.

Война •   •  15934 просмотра
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб