Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вместе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном посетили производство дронов, передает УНН.

Показали госсекретарю США Энтони Блинкену одно из производств дронов. Беспилотники, которые там изготавливают, активно закупает государство и поставляет на фронт. Также к встрече присоединились Пенни Притцкер, Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины, и посол США Бриджит Бринк - сообщил Федоров.

По его словам, обсудили особенности производства, логистику в условиях войны и локализацию изготовления комплектующих для БПЛА. Делегация увидела, как производят украинские инновации - FPV-дроны и ударные коптеры, которые массово используют на поле боя и которые уже доказали эффективность. Фактически большинство российских танков и различной бронетехники уничтожается украинскими дронами.

"Соединенные Штаты - стратегический партнер Украины, помощь которого критически влияет на ситуацию на поле боя и экономическое положение государства. Партнерам важно понимать, что происходит внутри украинской оборонной индустрии и какие есть реальные возможности для сотрудничества. Рынок быстро растет и масштабируется, нам нужно больше инвестиций, чтобы покрыть потребности фронта и использовать новейшие технологии", - подчеркнул Федоров.

Напомним

Сегодня во время пресс-брифинга госсекретарь Блинкен объявил о новом пакете помощи на 2 млрд долларов для оборонно-промышленного комплекса. Для передачи средств создали специальный фонд - Defense Enterprise Fund.