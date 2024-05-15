Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  104810 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  115245 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  125858 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  152412 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138185 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157304 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153087 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131330 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175858 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210801 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  349113 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  390505 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  389323 просмотра

Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и украинские чиновники посетили завод по производству беспилотников в Украине, где обсудили особенности производства беспилотников, логистику во время войны и локализацию производства компонентов БПЛА, которые активно используются на фронте против российских войск.

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Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной недавними обстрелами и падением температуры, в нескольких регионах Украины, включая, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Экономика •   •  3334 просмотра
В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК

У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить

Нападающий одной пулей попал в живот Роберта Фицо, одна пуля прошла через живот в тазобедренную кость, а еще одна попала в плечо.

Новости Мира •   •  4407 просмотра
У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить

В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной

Украина рассчитывает на углубление военно-технического сотрудничества с Аргентиной, включая создание совместных оборонных предприятий, локализацию производства и закупку вооружений для усиления обороноспособности Украины и содействия обмену передовыми технологиями и знаниями.

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В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной

Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

В результате российского авиаудара по жилым кварталам Херсона ранения получили 19 человек, трое из них тяжело ранены, за их жизни борются врачи.

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Авиаудар рф по Херсону: количество раненых возросло до 19

Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, повредив здания, инфраструктуру, газопровод, линии электропередач и транспортные средства, но о жертвах не сообщалось.

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Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура

За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"

Стриминговый сервис Max выпустил первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" - приквела, действие которого происходит за 10 000 лет до событий фильмов "Дюна" и рассказывает историю двух сестер Харконнен, которые основали легендарную секту Bene Gesserit.

УНН Lite •   •  7864 просмотра
За 10 тысяч лет до Пола Атрида: появился тизер приквела "Дюна: Пророчество"

Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине

Американский филантроп Делл Лой Хансен строит школу на 700 учеников в Тарасовке Киевской области как часть своего жилого комплекса HansenVillage Academy для внутренне перемещенных лиц.

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Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине

Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Силам обороны и безопасности Украины удалось частично стабилизировать ситуацию в Харьковской области, уделяя особое внимание прифронтовым районам вблизи границы и Волчанска, где они продолжают оборонительные действия против оккупационных российских войск.

Война •   •  11194 просмотра
Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине - Зеленский

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

71-летний мужчина, предположительно Юрай Цинтул, писатель и сторонник оппозиции, был задержан по подозрению в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован с ранениями в голову и грудь после инцидента со стрельбой.

Криминал и ЧП •   •  9391 просмотра
Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем