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Федоров показав Блінкену, як в Україні виробляють FPV-дрони та ударні коптери

Федоров показав Блінкену, як в Україні виробляють FPV-дрони та ударні коптери

Київ • УНН

 • 32763 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен та українські посадовці відвідали завод з виробництва безпілотників в Україні, де обговорили особливості виробництва безпілотників, логістику під час війни та локалізацію виробництва компонентів БПЛА, які активно використовуються на фронті проти російських військ.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали виробництво дронів, передає УНН.

Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк 

- повідомив Федоров.

За його словами, обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами.

"Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці. Ринок швидко зростає й масштабується, нам потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології", - наголосив Федоров.

Нагадаємо

Сьогодні під час пресбрифінгу держсекретар Блінкен оголосив про новий пакет допомоги на 2 млрд доларів для оборонно-промислового комплексу. Для передачі коштів створили спеціальний фонд — Defense Enterprise Fund.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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