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Шольц проти використання німецької зброї по цілях у росії

Шольц проти використання німецької зброї по цілях у росії

Київ • УНН

 • 100549 перегляди

Шольц виступає проти того, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ураження цілей в росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для ураження цілей у росії. Про це він сказав 26 травня на заході в Берліні з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини, передає УНН з посиланням на Радіо Свободу.

"У нас є чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок зброї, які ми вже здійснили. І вони працюють. Принаймні, це моє припущення", – заявив Шольц.

Також Шольц вкотре повторив тезу, що прагне уникнути ескалації конфлікту. Досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона застосована на російській території.

Країна, зокрема, надала Україні ракетні далекобійні установки Mars II, які мають радіус дії понад 80 кілометрів, після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по українській.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що чим більше Україна зможе знищити військових цілей на території росії, тим швидше закінчиться ця війна перемогою Києва.

Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО представники США заявляють, що у Білому домі почалось обговорення питання дозволити Україні вдаряти по території росії американською зброєю.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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