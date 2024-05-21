Україна повинна мати можливість вражати військові цілі у рф – Кулеба
Київ • УНН
Україна повинна мати можливість завдавати ударів по військових об'єктах в Росії, щоб прискорити закінчення війни і перемогу України, заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Чим більше Україна зможе знищити військових цілей на території росії, тим швидше закінчиться ця війна перемогою Києва. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції, та наголосив, що Україна повинна мати можливість вражати військові цілі у рф, передає кореспондент УНН.
Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території російської федерації. Тому що це та територія з якої в Україну приходить смерть та руйнування. Якщо хтось вважає, що ми маємо бути у слабкій позиції й сидіти чекати поки смерть прийде за нами, то не дочекаєтеся ні нашої смерті, ні нашої слабкості
Він зазначив, що світові краще бути на боці України, адже війна закінчиться на користь Києва.
Краще бути на боці України, тому що чим більше ми зможемо знищити військових цілей на території рф, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України
Доповнення
Президент Зеленський заявляв, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по українській.
У США впевнені, що надані Україні ATACMS не використовували, щоб бити по військових об’єктах в росії.