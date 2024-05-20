У США впевнені, що надані Україні ракети ATACMS не використовували по території рф

У США впевнені, що надані Україні ATACMS не використовували, щоб бити по військових об’єктах в росії. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час пресконференції за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн", передає кореспондент УНН.

"Я впевнений, що ці ATACMS, які ми надали Україні, що їх не використовували, щоб бити по військових об’єктах в росії", - сказав Браун.

Міністр оборони США Ллойд Остін своєю чергою додав, що США очікують, що українці продовжуватимуть використовувати зброю, яку надає Америка, всередині України.

"Наші очікування такі, що українці продовжуватимуть використовувати зброю, яку ми надаємо, в середині України", - сказав Остін.

Доповнення

Президент Зеленський заявляв, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по українській.