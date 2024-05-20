В США уверены, что предоставленные Украине ракеты ATACMS не использовали по территории рф

В США уверены, что предоставленные Украине ATACMS не использовали, чтобы бить по военным объектам в россии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн", передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что эти ATACMS, которые мы предоставили Украине, что их не использовали, чтобы бить по военным объектам в россии", - сказал Браун.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь добавил, что США ожидают, что украинцы будут продолжать использовать оружие, которое предоставляет Америка, внутри Украины.

"Наши ожидания таковы, что украинцы будут продолжать использовать оружие, которое мы предоставляем, внутри Украины", - сказал Остин.

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Президент Зеленский заявлял, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут любым оружием стрелять со своей территории по украинской.