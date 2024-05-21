Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Чем больше Украина сможет уничтожить военных целей на территории России, тем быстрее закончится эта война победой Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс конференции, и подчеркнул, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф, передает Корреспондент УНН.

Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории Российской Федерации. Потому что это та территория с которой в Украину приходит смерть и разрушение. Если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции и сидеть ждать пока смерть придет за нами, то не дождетесь ни нашей смерти, ни нашей слабости - сказал Кулеба.

Он отметил, что миру лучше быть на стороне Украины, ведь война закончится в пользу Киева.

Лучше быть на стороне Украины, потому что чем больше мы сможем уничтожить военных целей на территории рф, тем быстрее закончится эта война победой Украины - заявил Кулеба.

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Президент Зеленский заявлял, что самое большое преимущество России заключается в том, что они могут любым оружием стрелять со своей территории по украинской.

В США уверены, что предоставленные Украине ATACMS не использовали, чтобы бить по военным объектам в России.