Действующий президент США Джо Байден отстает от своего соперника Дональда Трампа лишь на два процентных пункта в опросе, опубликованном Bloomberg News вечером 6 июля, передает УНН.

Детали

Таким образом, республиканец Трамп опережает Байдена на 2% в ключевых штатах, необходимых для победы в президентских выборах в ноябре - 47% к 45%.

Социологи отмечают: это наименьший разрыв с начала голосований, которые начались в октябре прошлого года.

Сейчас Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсине. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине, а больше всего отстает в решающем штате Пенсильвания.

Избиратели из ключевых штатов считают, что действующий американский лидер плохо зарекомендовал себя во время теледебатов на CNN 27 июня. Менее чем каждый пятый респондент сказал, что Байден был более последовательным, психически здоровым или доминирующим участником дебатов.

В то же время почти трое из десяти демократов заявили, что Байден должен выйти из гонки - гораздо больше, чем 9% республиканцев, которые сказали, что Трамп должен сделать то же самое.

Байден заявил, что не выйдет из гонки и не нуждается в когнитивном тесте