Президент США Джо Байден в пятницу "боролся за подавление восстания" среди некоторых демократов, которые заставляли его отказаться от кампании по переизбранию после плохих результатов на дебатах, пообещав, что "остается в гонке", заявив, что не проходил когнитивный тест, и "никто не говорил, что это нужно", и признав, что не может назвать дебаты на прошлой неделе своим лучшим выступлением, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пылкой речи перед сторонниками в Висконсине и в интервью ABC News Байден утверждал, что он является лучшим кандидатом от Демократической партии, чтобы помешать республиканцу Дональду Трампу вернуться в Белый дом на выборах 5 ноября.

Неудачное выступление Байдена во время его дебатов с Трампом 27 июня вызвало серьезное беспокойство среди некоторых демократов относительно остроты его ума и выносливости в возрасте 81 года. В партии развернулось движение, чтобы убедить его уйти в отставку, а критики предупреждают, что ему грозит почти определенное поражение, и он может потянуть за собой других демократов. Ожидается, что демократы Палаты представителей и группа сенаторов соберутся по этому поводу, когда вернутся в Вашингтон на следующей неделе, пишет издание.

Некоторые опросы общественного мнения показали, что Трамп увеличивает преимущество после дебатов, а опрос Reuters/Ipsos показал, что каждый третий демократ хочет, чтобы Байден вышел из гонки.

В пятницу Байден отверг такие призывы.

"На прошлой неделе у нас были небольшие дебаты. Не могу сказать, что это было мое лучшее выступление. Но с тех пор было много спекуляций. Что будет делать Джо? Останется ли он в гонке? Выбудет ли он? - сказал Байден. - Ну мой ответ: я баллотируюсь и снова побежу".

Байден, как указано, использовал 22-минутное интервью ABC News, чтобы снова утверждать, что у него просто был плохой вечер на дебатах, но в остальном все в порядке.

Во время настойчивых вопросов интервьюера ABC Байден отверг опросы, которые показали, что он отстает от Трампа, и сказал, что другие опросы показывают ему лучшую позицию.

Отвечая на вопрос, проходил ли он специальный когнитивный тест для неврологического обследования, Байден ответил, что его не проходил, и "никто не говорил, что это нужно". По его словам, строгости Белого дома достаточно. Во время последнего медицинского осмотра 28 февраля он был признан годным к службе, пишет издание.

Байден добавил, что он является лучшим кандидатом, чтобы противостоять Трампу, и что только "Всемогущий Господь" может вытеснить его из гонки.

Байден говорит, что снял бы свою кандидатуру с выборов, если бы "Всемогущий Господь" приказал ему это сделать

Последние попытки Байдена убедить демократов поддерживать его были отвергнуты некоторыми, хотя он, казалось, был настроен бороться дальше.

Сенатор Марк Уорнер, уважаемый умеренный демократ, приглашает сенаторов-демократов на встречу в понедельник, чтобы обсудить кампанию Байдена, сообщил Reuters источник. The Washington Post сообщила, что Уорнер пытался попросить группу заставить Байдена выйти из гонки.

Байден сказал журналистам, что он общался по меньшей мере с 20 законодателями и что они говорили ему остаться. Отвечая на вопрос о том, как Уорнер призвал его уйти, Байден сказал: "Ну, Марк Уорнер, насколько я понимаю, единственный, кто это рассматривает".

На митинге Байден сказал, что он благодарен за поддержку своего вице-президента Камалы Харрис, которая стала лучшим выбором для его замены, если он покинет пост знаменосца Демократической партии.

В своих выступлениях в пятницу Байден подверг критике интеллект Трампа и назвал его лжецом, выступив с резкими нападками, которых не было, когда он выступал на сцене дебатов в Атланте.

Но он имел более резкие слова для тех в его партии, которые сомневаются в его способности привести их к победе 5 ноября.

"Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Что ж, позвольте мне сказать это как можно четче: я остаюсь в гонке! Я побежу Дональда Трампа. Я побежу его снова в 2020 году", - сказал Байден, неправильно указав год. Он продолжил, сказав: "И, кстати, мы собираемся сделать это снова в 2024 году".

Несколько доноров и бизнес-лидеров громко выражают свое недовольство кандидатурой Байдена, прекращая финансирование или рассматривая возможные альтернативы среди демократов. Даже некоторые из ближайших политических соратников Байдена, включая бывшего спикера Нэнси Пелоси, подняли вопрос о его здоровье, пишет издание.

Бизнесмены и спонсоры демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки - WP