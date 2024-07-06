Байден обещает остаться в президентской гонке, несмотря на призывы некоторых демократов выйти из нее после неудачного выступления на дебатах, отвергая утверждения о его остроте ума и настаивая на том, что он может победить Трампа.
Президент США Джо Байден в пятницу "боролся за подавление восстания" среди некоторых демократов, которые заставляли его отказаться от кампании по переизбранию после плохих результатов на дебатах, пообещав, что "остается в гонке", заявив, что не проходил когнитивный тест, и "никто не говорил, что это нужно", и признав, что не может назвать дебаты на прошлой неделе своим лучшим выступлением, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В пылкой речи перед сторонниками в Висконсине и в интервью ABC News Байден утверждал, что он является лучшим кандидатом от Демократической партии, чтобы помешать республиканцу Дональду Трампу вернуться в Белый дом на выборах 5 ноября.
Неудачное выступление Байдена во время его дебатов с Трампом 27 июня вызвало серьезное беспокойство среди некоторых демократов относительно остроты его ума и выносливости в возрасте 81 года. В партии развернулось движение, чтобы убедить его уйти в отставку, а критики предупреждают, что ему грозит почти определенное поражение, и он может потянуть за собой других демократов. Ожидается, что демократы Палаты представителей и группа сенаторов соберутся по этому поводу, когда вернутся в Вашингтон на следующей неделе, пишет издание.
Некоторые опросы общественного мнения показали, что Трамп увеличивает преимущество после дебатов, а опрос Reuters/Ipsos показал, что каждый третий демократ хочет, чтобы Байден вышел из гонки.
В пятницу Байден отверг такие призывы.
"На прошлой неделе у нас были небольшие дебаты. Не могу сказать, что это было мое лучшее выступление. Но с тех пор было много спекуляций. Что будет делать Джо? Останется ли он в гонке? Выбудет ли он? - сказал Байден. - Ну мой ответ: я баллотируюсь и снова побежу".
Байден, как указано, использовал 22-минутное интервью ABC News, чтобы снова утверждать, что у него просто был плохой вечер на дебатах, но в остальном все в порядке.
Во время настойчивых вопросов интервьюера ABC Байден отверг опросы, которые показали, что он отстает от Трампа, и сказал, что другие опросы показывают ему лучшую позицию.
Отвечая на вопрос, проходил ли он специальный когнитивный тест для неврологического обследования, Байден ответил, что его не проходил, и "никто не говорил, что это нужно". По его словам, строгости Белого дома достаточно. Во время последнего медицинского осмотра 28 февраля он был признан годным к службе, пишет издание.
Байден добавил, что он является лучшим кандидатом, чтобы противостоять Трампу, и что только "Всемогущий Господь" может вытеснить его из гонки.
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Последние попытки Байдена убедить демократов поддерживать его были отвергнуты некоторыми, хотя он, казалось, был настроен бороться дальше.
Сенатор Марк Уорнер, уважаемый умеренный демократ, приглашает сенаторов-демократов на встречу в понедельник, чтобы обсудить кампанию Байдена, сообщил Reuters источник. The Washington Post сообщила, что Уорнер пытался попросить группу заставить Байдена выйти из гонки.
Байден сказал журналистам, что он общался по меньшей мере с 20 законодателями и что они говорили ему остаться. Отвечая на вопрос о том, как Уорнер призвал его уйти, Байден сказал: "Ну, Марк Уорнер, насколько я понимаю, единственный, кто это рассматривает".
На митинге Байден сказал, что он благодарен за поддержку своего вице-президента Камалы Харрис, которая стала лучшим выбором для его замены, если он покинет пост знаменосца Демократической партии.
В своих выступлениях в пятницу Байден подверг критике интеллект Трампа и назвал его лжецом, выступив с резкими нападками, которых не было, когда он выступал на сцене дебатов в Атланте.
Но он имел более резкие слова для тех в его партии, которые сомневаются в его способности привести их к победе 5 ноября.
"Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Что ж, позвольте мне сказать это как можно четче: я остаюсь в гонке! Я побежу Дональда Трампа. Я побежу его снова в 2020 году", - сказал Байден, неправильно указав год. Он продолжил, сказав: "И, кстати, мы собираемся сделать это снова в 2024 году".
Несколько доноров и бизнес-лидеров громко выражают свое недовольство кандидатурой Байдена, прекращая финансирование или рассматривая возможные альтернативы среди демократов. Даже некоторые из ближайших политических соратников Байдена, включая бывшего спикера Нэнси Пелоси, подняли вопрос о его здоровье, пишет издание.
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