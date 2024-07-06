Киев • УНН
Джо Байден заявил, что снимет свою кандидатуру с президентской гонки, если "Всемогущий Господь" скажет ему это сделать, но утверждает, что Бог не вмешивается напрямую.
Президент США Джо Байден заявил, что выйдет из предвыборной гонки, если "Всемогущий Господь" сойдет с неба и велит ему это сделать. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Во время первого телевизионного интервью после дебатов с Дональдом Трампом Президент Америки Джо Байден, отвечая на вопрос о своем участии в предвыборной гонке, отметил, что его решение зависит от "Всемогущего Господа".
Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы вышел из гонки. Господь Всемогущий не спускается
Кроме того, Байден поделился, что консультировался с лидерами демократов в конгрессе, которые советовали ему оставаться в гонке.
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