Несмотря на разного рода заявления в СМИ об участии Байдена в президентской гонке, действующий лидер Белого дома заверил, что продолжит борьбу за пост главы государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на письмо Джо Байдена к членам Демократической партии США, опубликованное на странице президента в соцсети Х.

Детали

Американский президент отметил, что "не игнорирует" беспокойства, высказанные относительно его кандидатуры после дебатов с Трампом, но подчеркнул, что победил на праймериз и избиратели Демпартии "сказали свое слово".

Я твердо настроен остаться в этой гонке, вести эту гонку до конца и победить Дональда Трампа - говорится в письме Байдена.

Он убежден, что демократы имеют опыт, видение и фундаментальную преданность свободам США и американской демократии, чтобы победить.

Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

Американский лидер добавил, что у партии есть 119 дней до всеобщих выборов и "любое ослабление решимости или отсутствие ясности" помогает Трампу и вредит демократам.

Вопрос о том, как двигаться дальше, звучит уже больше недели. И пора покончить с этим. У нас одна работа. И это победить Дональда Трампа. (...) Пришло время объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа - заявил Джо Байден.

Напомним,

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в США лидеры бизнеса и активисты, поддерживающие демократов призвали Джо Байдена выйти из президентской гонки.