Президент США и кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что намерен "вести до конца" президентскую гонку, заметив, что коллегам по демократическому лагерю пора прекратить разговоры о смене кандидатов.

Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Джо Байден вновь заявил, что не намерен отказываться от участия в президентских выборах.

Президент Байден в понедельник заявил широкому кругу демократов, что он намерен "вести эту гонку до конца" и что пора прекратить разговоры о смене кандидатур, поскольку опасения по поводу его кандидатуры становятся все громче – пишет The Wall Street Journal.

В письме к конгрессменам-демократам он утверждает, что убежден в том, что является "лучшим человеком для победы над Дональдом Трампом в 2024 году".

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Он сказал, что не был слеп к опасениям по поводу его возраста и его кандидатуры, которые появились после его катастрофического выступления на дебатах. Но он сказал, что его радует "твердая, непоколебимая поддержка" со стороны многих и что он не стал бы продолжать, если бы не был уверен, что сможет снова победить бывшего президента Дональда Трампа. – сообщают СМИ.

Подобные слова Байден произносил и в дни, последовавшие за дебатами. Тем временем, однако, сомнения и скептицизм по поводу его кандидатуры внутри и за пределами Демократической партии множились.

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В воскресенье пять депутатов-демократов попросили Байдена выбрать кого-то другого в качестве кандидата в президенты, а в пятницу некоторые крупные доноры Демократической партии объявили, что приостановят пожертвования, пока он не снимет свою кандидатуру.

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