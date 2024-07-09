Киев • УНН
Байден пообещал усилить противовоздушную оборону Украины и объявил о новых мерах с союзниками для защиты украинских городов и гражданского населения от российских ракетных ударов после недавних смертоносных атак России.
Джо Байден заявил, что последние ракетные удары РФ свидетельствуют о важности дальнейшей поддержки Украины, поэтому США и союзники усилят противовоздушную оборону нашей страны. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома, передает УНН.
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"Ракетные удары России, которые сегодня убили десятки украинских мирных жителей и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир в дальнейшем поддерживал Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию",- отметил американский лидер.
Он сообщил, что на этой неделе будет приветствовать Президента Украины и лидеров НАТО на саммите в Вашингтоне.
"Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко подчеркнуть, что наша поддержка Украины является непоколебимой. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов",- подчеркнул Байден.
При этом он в очередной раз подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины.
Байден заявил, что не выйдет из гонки и не нуждается в когнитивном тесте6 июля 2024, 11:51 • 20005 просмотров