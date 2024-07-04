Политика Дональда Трампа в сфере налогов и иммиграции может вызвать напряжение на американском рынке труда и в экономике в целом. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает Reuters, Трамп получил значительное преимущество над президентом Джо Байденом в борьбе за Белый дом после дебатов между двумя кандидатами 27 июня.

После этих дебатов доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла трехнедельного максимума, увеличившись почти на 4,5%. По словам некоторых аналитиков, это свидетельствует о росте ожиданий рынка на победу Трампа.

"То, что верно в отношении Дональда Трампа, его программа, в значительной степени способствует инфляции. Даже если условия будут благоприятными в сфере фиксированного дохода... длинный конец кривой доходности в США, на наш взгляд, менее благоприятен из-за политической награды за риск в США", - сказал главный инвестиционный директор Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман.

Трамп заявил о намерении ввести высокие пошлины на импорт иностранных товаров, в частности, повысив пошлины до 60% на товары из Китая, попадающие в США. Это может привести к росту цен для американских потребителей и спровоцировать инфляцию. Кроме того, Трамп планирует инициировать самую масштабную в истории США депортацию, направленную преимущественно на преступников, но которая также коснется миллионов других лиц, которых планируется отправить обратно на родину.

"Когда шансы на избрание Трампа внезапно выросли, ценообразование риска со стороны рынков было немедленным", - сказал на пресс-конференции Жак Орельен Марсиро, сопредседатель отдела акций Edmond de Rothschild.

В последнее время Edmond de Rothschild стал осторожнее относиться к европейским активам, пока политическая ситуация во Франции не станет более стабильной. Их позиции на рынке облигаций охватывают стратегии carry trade, которые получают прибыль от разницы в ставках между стоимостью активов, а также корпоративные и финансовые гибридные долговые обязательства, которые имеют характеристики как акций, так и облигаций.

Напомним

Руководитель консервативного исследовательского института считает, что США находятся в разгаре "второй американской революции", однако добавил, что республиканцы "в процессе возвращения страны".