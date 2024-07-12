Орбан встретился с Трампом: говорили о "путях установления мира" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг досрочно покинул саммит НАТО в Вашингтоне, чтобы встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в частной резиденции во Флориде, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Орбан написал в социальных сетях, что они с Трампом "обсудили пути установления мира", добавив: "Он собирается решить эту проблему".

Представитель кампании Трампа подтвердил факт встречи, но не стал комментировать, о чем шла речь.

Ранее Трамп называл Орбана "одним из самых сильных лидеров в мире".

Трамп поблагодарил Орбана, сделав репост поста венгерского лидера о "мире".

"Должен быть МИР, и быстро", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth. "Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!"

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