россия все еще стремится к победе Трампа на выборах 2024 года и тайно поддерживает его в соцсетях - разведка США

В американской разведке считают, что россия все еще готова поддержать Трампа в президентской гонке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным американской разведки, российское правительство начало "общегосударственные" усилия, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США и отдать предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

информируя журналистов о безопасности выборов в США, чиновники не назвали имени Трампа, но заявили, что нынешняя деятельность России, которая включает скрытое использование социальных сетей и другие усилия по онлайн-пропаганде, напоминает избирательные циклы 2020 и 2016 годов, когда москва также отдавала предпочтение Трампу и пыталась подорвать кандидатов от Демократической партии.

Мы не заметили изменений в предпочтениях россии относительно президентской гонки по сравнению с прошлыми выборами, учитывая роль, которую США играют в отношении Украины и более широкую политику в отношении России - сказал представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI).

Представитель ODNI провел брифинг на условиях анонимности вместе с коллегами и официальными лицами из ФБР и Национального координатора по безопасности и устойчивости критической инфраструктуры - агентства, которое осуществляет киберзащиту для правительства и сотрудничает с частным сектором.

Он определил влияние на выборы как попытки сформировать результаты выборов или подорвать демократические процессы, тогда как вмешательство означает попытки нарушить способность США провести свободное и честное голосование.

По его словам, россия через социальные медиа и другие средства начала пытаться влиять на конкретные группы избирателей США в штатах, где происходит самая ожесточенная борьба за голоса, чтобы "продвигать противоречивые нарративы и очернять конкретных политиков".

россия использует на самом деле правительственный подход, чтобы повлиять на выборы, включая президентские, Конгресс, а также на общественное мнение - сказал он.

Он пояснил, что москва определяет, каких кандидатов она готова поддержать или наоборот, преимущественно на основе их позиции относительно дальнейшей помощи США Украине и связанных с этим вопросов.

В оценке разведывательного сообщества, опубликованной на сайте ODNI, говорится о том, что россия остается главной угрозой для американских выборов и что неназванные "российские субъекты влияния" тайно планируют "влиять на общественное мнение" в штатах, где избиратели до сих пор не определились с кандидатом, и "уменьшить поддержку Украины со стороны США".

Он добавил, что у разведки нет фактов о том, что Китай планирует влиять на результаты президентской гонки. В то же время, Пекин пытается расширить свою способность собирать и контролировать данные с платформ социальных медиа, вероятно, чтобы лучше понимать и в конечном итоге манипулировать общественным мнением.

Напомним

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что "эго" Джо Байдена не позволит ему отказаться от президентской гонки, несмотря на растущие призывы внутри Демократической партии уступить место более молодому кандидату.

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