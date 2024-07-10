россия все еще стремится к победе Трампа на выборах 2024 года и тайно поддерживает его в соцсетях - разведка США

ukru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
СБУ задержала руководителей Гостаможслужбы за коррупционную схему со взятками

СБУ задержала руководителей Гостаможслужбы за коррупционную схему со взятками

  •  63017 просмотра
Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

  •  84190 просмотра
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  57924 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  68115 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44191 просмотра
публикации
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  37299 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44390 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  68199 просмотра
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

9 июля 2024, 07:57  •  141739 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

9 июля 2024, 07:18  •  144918 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  31087 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  107438 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  170657 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  127457 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  129668 просмотра
Актуальное
россия все еще стремится к победе Трампа на выборах 2024 года и тайно поддерживает его в соцсетях - разведка США

россия все еще стремится к победе Трампа на выборах 2024 года и тайно поддерживает его в соцсетях - разведка США

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 08:53  •  334 просмотра

Американская разведка считает, что россия осуществляет общенациональные усилия, чтобы повлиять на президентские выборы в США 2024 года в пользу Дональда Трампа и подорвать поддержку Украины, используя интернет-пропаганду и ориентируясь на избирателей, которые не определились с выбором, в ключевых штатах.

В американской разведке считают, что россия все еще готова поддержать Трампа в президентской гонке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным американской разведки, российское правительство начало "общегосударственные" усилия, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США и отдать предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

информируя журналистов о безопасности выборов в США, чиновники не назвали имени Трампа, но заявили, что нынешняя деятельность России, которая включает скрытое использование социальных сетей и другие усилия по онлайн-пропаганде, напоминает избирательные циклы 2020 и 2016 годов, когда москва также отдавала предпочтение Трампу и пыталась подорвать кандидатов от Демократической партии.

Мы не заметили изменений в предпочтениях россии относительно президентской гонки по сравнению с прошлыми выборами, учитывая роль, которую США играют в отношении Украины и более широкую политику в отношении России

- сказал представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI).

Представитель ODNI провел брифинг на условиях анонимности вместе с коллегами и официальными лицами из ФБР и Национального координатора по безопасности и устойчивости критической инфраструктуры - агентства, которое осуществляет киберзащиту для правительства и сотрудничает с частным сектором.

Он определил влияние на выборы как попытки сформировать результаты выборов или подорвать демократические процессы, тогда как вмешательство означает попытки нарушить способность США провести свободное и честное голосование.

По его словам, россия через социальные медиа и другие средства начала пытаться влиять на конкретные группы избирателей США в штатах, где происходит самая ожесточенная борьба за голоса, чтобы "продвигать противоречивые нарративы и очернять конкретных политиков".

россия использует на самом деле правительственный подход, чтобы повлиять на выборы, включая президентские, Конгресс, а также на общественное мнение

- сказал он.

Он пояснил, что москва определяет, каких кандидатов она готова поддержать или наоборот, преимущественно на основе их позиции относительно дальнейшей помощи США Украине и связанных с этим вопросов.

В оценке разведывательного сообщества, опубликованной на сайте ODNI, говорится о том, что россия остается главной угрозой для американских выборов и что неназванные "российские субъекты влияния" тайно планируют "влиять на общественное мнение" в штатах, где избиратели до сих пор не определились с кандидатом, и "уменьшить поддержку Украины со стороны США".

Он добавил, что у разведки нет фактов о том, что Китай планирует влиять на результаты президентской гонки. В то же время, Пекин пытается расширить свою способность собирать и контролировать данные с платформ социальных медиа, вероятно, чтобы лучше понимать и в конечном итоге манипулировать общественным мнением.

Напомним

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что "эго" Джо Байдена не позволит ему отказаться от президентской гонки, несмотря на растущие призывы внутри Демократической партии уступить место более молодому кандидату. 

Зеленский обратился к Вашингтону: не ждите ноября, чтобы помочь Украине10 июля 2024, 07:52 • 16649 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  91 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  37299 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  39797 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
  •  42931 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
  •  41194 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
  •  82888 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
  •  102438 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
  •  106468 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
9 июля 2024, 07:57  •  141739 просмотра

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
9 июля 2024, 07:35  •  96991 просмотра

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Популярные

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44191 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  68115 просмотра
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  57924 просмотра
Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

Италия увеличит помощь Украине до 2% ВВП

  •  84190 просмотра
СБУ задержала руководителей Гостаможслужбы за коррупционную схему со взятками

СБУ задержала руководителей Гостаможслужбы за коррупционную схему со взятками

  •  63017 просмотра

Публикации

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  37299 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44390 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  68199 просмотра
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

9 июля 2024, 07:57  •  141739 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

9 июля 2024, 07:18  •  144918 просмотра

Война

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  435 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

  •  1966 просмотра
Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

  •  9685 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44191 просмотра
Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

  •  16795 просмотра

политика

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  435 просмотра
Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

  •  9685 просмотра
Новая Зеландия объявила новую помощь Украине на почти 10 млн долларов

Новая Зеландия объявила новую помощь Украине на почти 10 млн долларов

  •  11036 просмотра
В Украине увеличится количество приборов фиксации скорости движения

В Украине увеличится количество приборов фиксации скорости движения

  •  15335 просмотра
Зеленский обратился к Вашингтону: не ждите ноября, чтобы помочь Украине

Зеленский обратился к Вашингтону: не ждите ноября, чтобы помочь Украине

  •  16942 просмотра

Война

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  435 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы - СМИ

  •  1966 просмотра
Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

  •  9685 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44191 просмотра
Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

Харьковскую область россияне за сутки атаковали 28 КАБами, утром попали по двум районам, есть разрушения

  •  16795 просмотра

политика

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  435 просмотра
Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии

  •  9685 просмотра
Новая Зеландия объявила новую помощь Украине на почти 10 млн долларов

Новая Зеландия объявила новую помощь Украине на почти 10 млн долларов

  •  11036 просмотра
В Украине увеличится количество приборов фиксации скорости движения

В Украине увеличится количество приборов фиксации скорости движения

  •  15335 просмотра
Зеленский обратился к Вашингтону: не ждите ноября, чтобы помочь Украине

Зеленский обратился к Вашингтону: не ждите ноября, чтобы помочь Украине

  •  16942 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  11025 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  119168 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  116850 просмотра

Экономика

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  37209 просмотра
Графиков отключений на фоне жары будет больше после обеда, в Ровенской области ликвидируют последствия атаки рф на энергетику - Укрэнерго

Графиков отключений на фоне жары будет больше после обеда, в Ровенской области ликвидируют последствия атаки рф на энергетику - Укрэнерго

  •  18189 просмотра
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
Эксклюзив

  •  39769 просмотра
Курс валют на 10 июля: гривна снова на историческом минимуме

Курс валют на 10 июля: гривна снова на историческом минимуме

  •  15031 просмотра
График отключений должен остаться неизменным, несмотря на ночную дроновую атаку рф на энергообъекты на западе - Укрэнерго

График отключений должен остаться неизменным, несмотря на ночную дроновую атаку рф на энергообъекты на западе - Укрэнерго

  •  19708 просмотра

Киев

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  44191 просмотра
Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 34

Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 34

  •  17176 просмотра
После атаки рф на Киев до сих пор 38 госпитализированных, в столичных больницах 6 детей из "Охматдета" - КГВА

После атаки рф на Киев до сих пор 38 госпитализированных, в столичных больницах 6 детей из "Охматдета" - КГВА

  •  18950 просмотра
Украинские посольства активно работают над привлечением помощи в восстановлении "Охматдета" - Кулеба

Украинские посольства активно работают над привлечением помощи в восстановлении "Охматдета" - Кулеба

  •  32118 просмотра
Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету"

Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету"

  •  34832 просмотра