Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не ждать ноября, когда состоятся выборы главы Белого дома, а действовать уже сейчас. Об этом он сказал выступая в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, передает УНН.

"Американцы ждут ноября. И Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион - весь мир ждет ноября. И, по правде говоря, путин тоже ждет ноябрь, но убивает и разрушает, чтобы подготовиться - быть готовым ко всему, что может принести ноябрь", - заявил Зеленский.

По его словам, даже юбилейный саммит НАТО, который должен был бы стать главным событием, на самом деле не выглядит сильно в медиа по сравнению с тем, что ожидается от ноября. "Кажется, люди даже не замечают, что НАТО расширился сразу на две новые страны - это историческое событие, но оно находится в тени другой истории", - указал глава государства.

Время выйти из тени, сделать так, чтобы сильные решения работали, действовать, а не ждать ноября или любого другого месяца. Для этого мы должны быть сильными и бескомпромиссными. Все вместе. И прежде всего Америка - заявил Зеленский.

Как указал Президент, мир не может быть безопасным без Америки. А Америка не может быть лидером и творцом мировой мечты, не заботясь о мировых делах.

Зеленский: "Мы должны и можем организовать второй Саммит мира в этом году. Нам нужна поддержка от США"