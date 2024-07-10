Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо организовать второй Саммит мира в этом году, который станет решающим. Для этого Украине нужна поддержка от США. Об этом он сказал выступая в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, передает УНН.

Зеленский напомнил, что в первом Саммите мира приняли участие 101 страна и международная организация. путин в ответ провел собственный саммит - "войны в Пхеньяне вместе с Ким Чен Ыном. Только чтобы получить больше артиллерии, ракет и мин, чтобы россия могла продержаться хотя бы до конца года".

Как указал Президент, хоть рф и получает оружие, путин все же показывает, насколько слабее заговор диктаторов по сравнению с силой свободного мира.

Мы должны реагировать решительно. Мы должны и можем организовать второй Саммит мира в этом году на основе Формулы мира - еще более мощный и по-настоящему решающий. Нам нужна эта поддержка от США - заявил Зеленский.

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