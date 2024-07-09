Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что продолжение войны рф против Украины "не решит проблем", а также подтвердил, что его страна готова к содействию в достижении мира. Об этом сообщает итальянское издание ANSA и французский tv-5 monde.

Детали

Война - это не решение. Она требует диалога - заявил первый министр Индии Нарендра Моди, ссылаясь на войну рф в Украине.

Моди добавил, что его страна готова оказать "любую помощь", чтобы приблизить мир.

Война - это не решение. Бомбы, ракеты и оружие не могут гарантировать мир, поэтому мы настаиваем на диалоге - подчеркнул Моди.

По словам 73-летнего индийского премьера, во время общения с Путиным 8 июля он испытывал оптимизм. Моди отметил, также отметил о "позитивных взглядах" относительно перспектив урегулирования.

Пока нет никакой уверенности в том, что призыв индийского премьер-министра сдвинет дело с мертвой точки, учитывая, что Владимир Путин, который заявил Моди, что "благодарен за внимание", неоднократно утверждал, что хочет, чтобы Украина капитулировала.

Напомним,

УНН сообщал, что Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огарево, во время которой Путин поздравил Моди с переизбранием на должность премьер-министра