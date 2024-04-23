Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Во вторник возобновилось дача показаний по делу о сокрытии денег Дональдом Трампом. Суд заслушал показания первого свидетеля - издателя таблоидов Дэвида Пекера, который подробно рассказал о схеме "поймать и убить" - метода, который использовал Трамп чтобы похоронить статьи, компрометирующие его во время его президентской кампании 2016. О ходе суда пишет УНН с ссылкой на трансляцию суда.

Детали

Первый свидетель по делу о сокрытии денег Дональда Трампа, бывший издатель National Enquirer Дэвид Пекер, во вторник показал, что он использовал свой таблоид, чтобы скрыть истории, которые могли повредить кандидатуре Трампа на пост президента в 2016 году.

Пекер заявил, что Enquirer заплатил двум людям, которые распространяли истории о сексуальных злоупотреблениях Трампа, чтобы никогда их не публиковать. Эта практика, известная в медиасреде, как "поймать и убить".

Когда кто-то баллотируется на подобную государственную должность, эти женщины очень часто звонят в такой журнал, как National Enquirer, чтобы попытаться продать свои истории. - свидетельствовал Пекер.

72-летний Пекер заявил в суде Нью-Йорка о том, что Enquirer купил историю швейцара "Trump Tower" Дино Саджудина, который утверждал, что Трамп родил ребенка от горничной, которая на него работала. Позже журналисты узнала, что эта история неправдива.

Прокуратура показала в суде записку, показывающую, что компания Enquirer, American Media, заплатила 30 000 долларов за эту историю. Эта сумма намного больше, чем компания обычно платила.

Я принял решение приобрести эту историю из-за потенциального неудобства для кампании и господина Трампа. - объяснил Пекер.

Пекер сказал, что это решение было принято после встречи в 2015 году, на которой он сказал Трампу, что Enquirer будет публиковать благоприятные истории о кандидате в миллиардеры и следить за людьми, которые продают истории, которые могут нанести ему вред.

Пекер также рассказал, что Enquirer заплатил бывшей модели Playboy Карен Макдугал за ее историю о сексуальных отношениях с Трампом в 2006 и 2007 годах. Он сказал, что купил историю после того, как Трамп сам отказался это сделать.

Материнская компания Enquirer, American Media, указала, что в 2018 году заплатила 150 000 долларов за эту историю. Сам Трамп отрицает роман с Макдугал.

Дополнительные показания Пекер даст еще в четверг, когда суд возобновит слушания по делу.

Прокуроры утверждают, что действия Пекера помогли Трампу ввести в заблуждение избирателей на выборах 2016 года, скрыв истории о предполагаемых внебрачных отношениях в то время, когда его уже столкнули с несколькими обвинениями в сексуальном поведении.

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Контекст

Трампу вменяют обвинения в уголовной фальсификации деловых записей, чтобы скрыть платеж в размере 130 000 долларов. Деньги, которые были уплачены порнозвезде Сторми Дэниелс, которая заявляла, что у них был сексуальный контакт с Трампом 10 лет назад.

Трамп не признает себя виновным и отрицает встречу с Дэниелс. Его адвокаты утверждают, что Трамп не совершал никаких преступлений и действовал только для защиты своей репутации.

Это дело может быть единственным из четырех уголовных преследований Трампа, которые передадут в суд перед президентскими выборами в ноябре.

Заметим, что обвинительный приговор не запретит Трампу вступить в должность в случае избрания, но может повредить его кандидатуре.

Сам Трамп пытается преуменьшить обвинения. Покидая зал суда в понедельник он назвал судебное разбирательство "бухгалтерским" делом и "очень незначительной вещью". Он также сказал, что все это связано с выборами, которые состоятся в ноябре этого года.

Трамп неоднократно заявлял, что это дело является частью широкомасштабной попытки демократов навредить его шансам на возвращение на пост президента.