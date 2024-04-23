Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  113273 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  142313 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  142510 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  145018 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121009 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157196 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224533 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  445747 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175584 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131810 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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22 апреля 2024, 13:19  •  181793 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  445747 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  364589 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  411279 просмотра

Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".

политика •   •  9522 просмотра
Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

Сенат США провел процедурное голосование по предоставлению Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. 80 сенаторов поддержали предложение принять пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре.

Война •   •  11369 просмотра
Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре

Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

Российские войска стягивают подкрепления, включая десантников, для укрепления своих позиций вблизи Марьинки и Часового Яра в Донецкой области.

Война •   •  12016 просмотра
Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко

В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

57-летний мужчина погиб и еще один получил травмы в результате оползня, произошедшего во время ремонтных работ в Могилев-Подольском, Винницкая область.

Криминал и ЧП •   •  11978 просмотра
В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

Сумщина: россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, травмированы две женщины

Российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, ранив двух женщин и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  13326 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, травмированы две женщины

На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

Защитники неба на Днепропетровщине сбили очередной вражеский беспилотник "Орлан-10", который кружил в Днепровском районе, сохраняя небо над регионом чистым.

Война •   •  13710 просмотра
На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Война •   •  15130 просмотра
Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения

Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак

Правительство приказало перераспределить 5,5 млрд грн по обслуживанию государственного долга на увеличение финансирования ликвидации последствий российской агрессии и укрепления обороноспособности Украины.

Война •   •  15463 просмотра
Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак

ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.

политика •   •  13744 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении

Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Сунаком подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, поблагодарил Великобританию за новый пакет военной помощи и подчеркнул необходимость того, чтобы мир принудил россию к миру.

Война •   •  15255 просмотра
Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира