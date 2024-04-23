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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"
Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".
Сенат поддержал: законопроект о помощи Украине рассмотрят по сокращенной процедуре
Сенат США провел процедурное голосование по предоставлению Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. 80 сенаторов поддержали предложение принять пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре.
Оккупанты стягивают подкрепления к Часовому Яру и Марьинке - Андрющенко
Российские войска стягивают подкрепления, включая десантников, для укрепления своих позиций вблизи Марьинки и Часового Яра в Донецкой области.
В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший
57-летний мужчина погиб и еще один получил травмы в результате оползня, произошедшего во время ремонтных работ в Могилев-Подольском, Винницкая область.
Сумщина: россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, травмированы две женщины
Российские оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, ранив двух женщин и повредив гражданскую инфраструктуру.
На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"
Защитники неба на Днепропетровщине сбили очередной вражеский беспилотник "Орлан-10", который кружил в Днепровском районе, сохраняя небо над регионом чистым.
Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения
Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.
Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак
Правительство приказало перераспределить 5,5 млрд грн по обслуживанию государственного долга на увеличение финансирования ликвидации последствий российской агрессии и укрепления обороноспособности Украины.
ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.
Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Сунаком подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, поблагодарил Великобританию за новый пакет военной помощи и подчеркнул необходимость того, чтобы мир принудил россию к миру.