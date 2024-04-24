Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

Акции Trump Media & Technology Group (DJT) достигли рубежа, который обеспечит экс-президенту США Дональду Трампу дополнительные 1,2 миллиарда долларов, сообщает Yahoo Finance, пишет УНН.

Детали

Согласно документам американских регулирующих органов, Трамп имеет право на дополнительные 36 миллионов акций, если цена акций компании будет торговаться выше 17,50 долл. "в течение двадцати из любых тридцати торговых дней" в течение следующих трех лет.

Трамп получил свой бонус в конце торговой сессии во вторник, при этом акции торговались на уровне около 33 долларов за акцию на момент закрытия, пишет издание.

Trump Media, материнская компания Truth Social, стала публичной на Nasdaq после слияния с компанией Digital World Acquisition Corp. в рамках сделки, одобренной акционерами в конце прошлого месяца. Акции упали почти на 60% с конца марта.

Трампу принадлежит примерно 60% акций компании. На нынешнем уровне рыночная капитализация Trump Media составляет примерно 4,4 миллиарда долларов, что дает бывшему президенту США долю на сумму около 2,6 миллиарда долларов. Сразу после публичного дебюта компании доля Трампа стоила чуть более 4,5 миллиарда долларов.

Бывший президент США основал Truth Social после того, как его исключили из крупных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter (платформа, ныне известная как X), после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. С тех пор аккаунты Трампа были восстановлены на этих платформах.

Согласно обновленным отчетам регулирующих органов, опубликованным ранее в этом месяце, Trump Media сообщила, что объем продаж составил чуть более 4 миллионов долларов, а чистые убытки за весь год, закончившийся 31 декабря, достигли почти 60 миллионов долларов. Компания предупредила, что ожидает продолжения убытков на фоне растущих проблем с прибыльностью.

В документе также подтверждено, что заинтересованные стороны по-прежнему подлежат шестимесячному периоду блокировки перед продажей или передачей акций. Единственным исключением из периода блокировки будет случай, если совет директоров компании проголосует за принятие специального разрешения. Хотя это возможно, эксперты сообщили Yahoo Finance в прошлом месяце, что эта попытка, скорее всего, приведет к многочисленным искам от имени публичных акционеров.

Дополнение

Трампу грозит штраф в размере 454 миллионов долларов за мошенничество и недостаток средств на предвыборную кампанию перед его матчем-реваншем на выборах 2024 года против действующего президента США Джо Байдена.

Трамп недавно внес залог в размере 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве, что приостанавливает окончательную выплату, пока он будет оспаривать приговор.

Он также находится под следствием по уголовному делу, связанному с предполагаемыми выплатами звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.