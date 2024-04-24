Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  41575 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  62718 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  132122 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  155473 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153472 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153580 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122519 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157992 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224769 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  467845 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Армия рф продолжает стягивать подкрепления на север Донетчины - Андрющенко

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Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

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В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  204131 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  467845 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  385957 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  432223 просмотра

Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

Трамп получил право на дополнительные 1,2 миллиарда долларов от Trump Media &amp; Technology Group после того, как цена акций компании продержалась выше 17,50 долларов в течение необходимого периода.

Новости Мира •   •  2491 просмотра
Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

В рф говорят об атаке 8 БпЛА по объектам в смоленской и липецкой областях

россия заявляет, что 8 беспилотников атаковали цели в смоленской и липецкой областях, вызвав пожары на объектах топливно-энергетического комплекса, о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  3186 просмотра
В рф говорят об атаке 8 БпЛА по объектам в смоленской и липецкой областях

Армия рф продолжает стягивать подкрепления на север Донетчины - Андрющенко

Российская армия продолжает перебрасывать подкрепления на север Донецкой области через Мариуполь.

Война •   •  6085 просмотра
Армия рф продолжает стягивать подкрепления на север Донетчины - Андрющенко

ВР планирует рассмотреть новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по борьбе с подкупом иностранных чиновников, который обязывает контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках подкупа, выявленных во время проверок налогоплательщиков.

Экономика •   •  6114 просмотра
ВР планирует рассмотреть новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

В некоторых школах оккупированной Луганской области из-за нехватки учителей русского языка дети вынуждены изучать русский самостоятельно.

Война •   •  7784 просмотра
На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА

Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

По данным МВФ, торговые споры между Украиной и ее европейскими соседями повлияли на экономический рост Украины и бюджетные поступления.

Экономика •   •  7264 просмотра
Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ

Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

Утром враг совершил ракетный обстрел Одессы, в результате которого была ранена 43-летняя женщина и повреждено около 30 домов.

Война •   •  7272 просмотра
Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет

В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

19 апреля в ивент-холле "Почайна" состоялась крупнейшая конференция для малого и среднего бизнеса.

Новости Бизнеса •   •  3130 просмотра
В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

Еще семеро жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  10040 просмотра
Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины

Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5860 UAH/USD, укрепив гривну на 20 копеек.

Экономика •   •  7830 просмотра
Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек