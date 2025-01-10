російські силовики відкидають мирні переговори та вимагають посилення війни в Україні - ISW

Високопоставлені російські силовики та військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів. Про це повідомляє у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Аналітики ISW зазначають, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори.

росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили та техніки. Попри це, російське військове командування продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж володимир путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися