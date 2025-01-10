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російські силовики відкидають мирні переговори та вимагають посилення війни в Україні - ISW

російські силовики відкидають мирні переговори та вимагають посилення війни в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 108141 перегляди

Високопоставлені російські військові та силовики виступають за ескалацію бойових дій в Україні замість переговорів. Попри значні втрати, вони закликають путіна до посилення військових зусиль та проведення часткових призовів.

Високопоставлені російські силовики та військові виступають за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів. Про це повідомляє у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зазначають, що російські силовики вважають за необхідне інтенсифікувати військові дії в Україні, а не шукати вирішення війни через переговори. 

росіяни визнають, що їхні війська не досягають значних територіальних здобутків, пропорційних втратам живої сили та техніки. Попри це, російське військове командування продовжує терпіти значні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативні досягнення.

У грудні 2024 року середньодобове просування російських військ уповільнилося до приблизно дев’яти квадратних кілометрів після трьох місяців територіальних здобутків і значних втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді. Водночас російське військове командування може виявитися менш схильним, ніж володимир путін, толерувати такі високі втрати, якщо темпи просування продовжуватимуть сповільнюватися

- йдеться у звіті.

Попри це, російські служби безпеки та військові офіційні особи не готові припинити війну через ці втрати. Натомість вони закликають путіна посилити військові зусилля, пропонуючи проводити часткові призови в резерв, ймовірно, з метою заповнення поля бою живою силою та технікою.

Ключові висновки:

  • Західні партнери підтвердили підтримку України та відданість розвитку її оборонно-промислового комплексу під час засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня. Вони також оголосили про нові пакети військової допомоги.
    • Як повідомляється, російські еліти та високопосадовці у сфері безпеки дедалі більше розчаровані діями правителями росії володимира путіна у веденні війни напівзаходами та занепокоєні тривалістю "конфлікту". Високопоставлені силовики вважають, що росії слід посилити військові дії в Україні замість пошуку шляхів до мирних переговорів.
      • Однак така оцінка є хибною, оскільки головною проблемою росії у війні є нездатність відновити маневреність на полі бою, а не нестача живої сили. Це є ключовим чинником, що стримує просування росії.
        • Згідно зі звітом видання "Медуза", російські силовики, як і сам путін, наразі не зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту.
          • російське опозиційне видання повідомило, що у слідчому ізоляторі в Таганрозі (Воронезька область) створено центр тортур для українських військовополонених та цивільних осіб.
            • ООН засудила збільшення кількості страт українських військовополонених у росії.
              • 9 січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт, що започатковує процес вступу країни до ЄС.
                • На фронті російські війська просунулися поблизу Борової, Покровська та в Курській області, тоді як українські війська здобули успіх поблизу Суджі.
                  • російські офіційні особи продовжують наголошувати на намірі кремля надалі мілітаризувати уряд і суспільство в довгостроковій перспективі.

                    Нагадаємо

                    російські війська почали використовувати безпілотники з оптоволоконним кабелем для протидії українським засобам РЕБ. Такі дрони повільніші та менш маневрені, але ефективно обходять системи радіоелектронної боротьби.

                    Віта Зеленецька

                    Віта Зеленецька

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