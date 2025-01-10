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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

Киев  •  УНН

 • 8529 просмотра

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Высокопоставленные российские военные и силовики выступают за эскалацию боевых действий в Украине вместо переговоров. Несмотря на значительные потери, они призывают путина к усилению военных усилий и проведению частичных призывов.

Высокопоставленные российские силовики и военные выступают за эскалацию военных действий в Украине, отвергая возможность переговоров. Об этом сообщает в отчете американский Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отмечают, что российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не искать решения войны через переговоры. 

россияне признают, что их войска не достигают значительных территориальных достижений, пропорциональных потерям живой силы и техники. Несмотря на это, российское военное командование продолжает терпеть значительные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативные достижения.

В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем владимир путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться

- говорится в отчете.

Несмотря на это, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают путина усилить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.

Ключевые выводы:

  • Западные партнеры подтвердили поддержку Украины и преданность развитию ее оборонно-промышленного комплекса во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января. Они также объявили о новых пакетах военной помощи.
    • Как сообщается, российские элиты и высокопоставленные чиновники в сфере безопасности все больше разочарованы действиями правителями россии владимира путина в ведении войны полумерами и обеспокоены продолжительностью "конфликта". Высокопоставленные силовики считают, что россии следует усилить военные действия в Украине вместо поиска путей к мирным переговорам.
      • Однако такая оценка ошибочна, поскольку главной проблемой россии в войне является неспособность восстановить маневренность на поле боя, а не недостаток живой силы. Это является ключевым фактором, сдерживающим продвижение россии.
        • Согласно отчету издания "Медуза", российские силовики, как и сам путин, пока не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
          • российское оппозиционное издание сообщило, что в следственном изоляторе в Таганроге (Воронежская область) создан центр пыток для украинских военнопленных и гражданских лиц.
            • ООН осудила увеличение количества казней украинских военнопленных в россии.
              • 9 января правительство Армении одобрило законопроект, который начинает процесс вступления страны в ЕС.
                • На фронте российские войска продвинулись вблизи Боровой, Покровска и в Курской области, тогда как украинские войска добились успеха вблизи Суджи.
                  • российские официальные лица продолжают подчеркивать намерение кремля в дальнейшем милитаризировать правительство и общество в долгосрочной перспективе.

                    Напомним

                    российские войска начали использовать беспилотники с оптоволоконным кабелем для противодействия украинским средствам РЭБ. Такие дроны медленнее и менее маневренные, но эффективно обходят системы радиоэлектронной борьбы.

                    Вита Зеленецкая

                    Вита Зеленецкая

                    Войнаполитика
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