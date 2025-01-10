Останній теплий день перед різким похолоданням: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 10 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +4° до +16°, вітер південний з переходом на західний до 12 м/с.
Сьогодні, 10 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
10 січня хмарно з проясненнями. У західних, днем і північних, Вінницькій і Черкаській областях - дощ, на заході - з мокрим снігом. На Закарпатті и в Карпатах сильні опади. На решті території - без істотних опадів.
Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. У західних поривах 15-20 м/с, на високих Карпатах - 25-30 м/с.
Температура днем на заході та півночі 4-9° тепла, на решті території 8-13°, в Криму 11-16°.
На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, вдень дощ.
Вітер південний , 7-12 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла.
У Києві вдень 7-9° тепла.