Останній теплий день перед різким похолоданням: прогноз погоди на сьогодні

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В Україні 10 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +4° до +16°, вітер південний з переходом на західний до 12 м/с.

Сьогодні, 10 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

10 січня хмарно з проясненнями. У західних, днем ​​і північних, Вінницькій і Черкаській областях - дощ, на заході - з мокрим снігом. На Закарпатті и в Карпатах сильні опади. На решті території - без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. У західних поривах 15-20 м/с, на високих Карпатах - 25-30 м/с.

Температура днем ​​на заході та півночі 4-9° тепла, на решті території 8-13°, в Криму 11-16°.

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На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями, вдень дощ.

Вітер південний , 7-12 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла.

У Києві вдень 7-9° тепла.  

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