Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине 10 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +4° до +16°, ветер южный с переходом на западный до 12 м/с.

Сегодня, 10 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

10 января облачно с прояснениями. В западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях - дождь, на западе - с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. В западных порывах 15-20 м/с, на высоких Карпатах - 25-30 м/с.

Температура днем на западе и севере 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°, в Крыму 11-16°.

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На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, днем дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура днем 4-9° тепла.

В Киеве днем 7-9° тепла.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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