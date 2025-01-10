Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 10 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +4° до +16°, ветер южный с переходом на западный до 12 м/с.
Сегодня, 10 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
10 января облачно с прояснениями. В западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях - дождь, на западе - с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах сильные осадки. На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. В западных порывах 15-20 м/с, на высоких Карпатах - 25-30 м/с.
Температура днем на западе и севере 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°, в Крыму 11-16°.
На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, днем дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура днем 4-9° тепла.
В Киеве днем 7-9° тепла.