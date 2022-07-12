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NASA опублікувало ще кілька знімків із телескопа Джеймс Вебб

NASA опублікувало ще кілька знімків із телескопа Джеймс Вебб

Київ • УНН

 • 326140 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору у вівторок представило ще кілька повнокольорових зображень космічного простору з телескопа Джеймса Вебба, пише УНН.

Деталі

Так, на одному з знімків відбито Туманність Кіля (Carina Nebula). Зображення охрестили «Космічними скелями» через схожість із гірськими пейзажами.

Насправді, на фотографії - край гігантської газоподібної порожнини в молодій області зіркоутворення NGC 3324, а найвищі «піки гір» на ньому мають висоту близько 7 світлових років.

Також у NASA показали знімок групи з п'яти галактик під назвою Квінтет Стефана (Stephan’s Quintet). Знімок є найбільшим зображенням Вебба на сьогоднішній день, що охоплює близько п'ятої діаметра Місяця. Він містить понад 150 мільйонів пікселів.

Крім того, телескоп відобразив Південну кільцеву туманність (Southern Ring Nebula), раніше приховану від астронавтів. Знімок показав, що зірка оточена щільним шаром пилу.

Нагадаємо

У понеділок NASA представило перше повнокольорове зображення космічного простору з телескопа Джеймс Вебб, назвавши його «найглибшим і найбільш чітким інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту на сьогоднішній день».

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