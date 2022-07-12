NASA представило первое полноцветное изображение космического пространства из телескопа Джеймс Уэбб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В понедельник NASA представило первое полноцветное изображение космического пространства из телескопа Джеймс Уэбб, назвав его «самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной на сегодняшний день», передает УНН.
Детали
Изображение показывает скопление галактик в том виде, в каком они появились 4,6 миллиарда лет назад, сообщило космическое агентство США.
"Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam Уэбба позволила четко сфокусировать эти далекие галактики — у них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Исследователи скоро начнут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной", - говорится в сообщении.
Другие первые полноцветные изображения из телескопа должны быть опубликованы позже во вторник. Их отобрали представители разных космических агентств, участвующих в проекте.
Так называемая Туманность Киля, тип газового облака, расположенного на расстоянии около 7600 световых лет, и WASP-96 b, гигантская газовая планета вне нашей Солнечной системы, входят в число космических объектов, которые можно будет увидеть на изображениях.
Публикация изображений знаменует собой начало научной работы телескопа Джеймса Уэбба, крупнейшего и самого мощного из когда-либо запущенных в космос.
Дополнение
Телескоп Джеймс Уэбб был запущен 25 декабря на борту ракеты-носителя Ariane по космодрому Куру Европейского космического агентства во Французской Гвиане.
Ученые надеются, что изображения, полученные с помощью телескопа, дадут представление о периоде сразу после Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад.
Разработка телескопа заняла около 30 лет и стоила около 10 миллиардов долларов. Это преемник телескопа Хабл, который используется уже более 30 лет.
Добавим
Президент США Джо Байден первым опубликовал изображения далеких галактик.