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NASA рассказало о первых космических целях телескопа James Webb

NASA рассказало о первых космических целях телескопа James Webb

Киев • УНН

 • 311368 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. NASA заявило в пятницу, что первые космические изображения из космического телескопа "Джеймс Уэбб" будут включать беспрецедентные виды далеких галактик, ярких туманностей и далекой гигантской газовой планеты, передает УНН.

Детали

Американские, европейские и канадские космические агентства готовятся к открытию 12 июля первых наблюдений обсерватории стоимостью 10 миллиардов долларов, преемника "Хаббла", который должен раскрыть новое понимание происхождения Вселенной.

Международный комитет решил, что первая серия полноцветных научных изображений будет включать туманность Киля, огромное облако пыли и газа на расстоянии 7600 световых лет, а также туманность Южное кольцо, окружающее умирающую звезду на расстоянии 2000 световых лет.

Туманность Киля известна своими поднимающимися столбами, в том числе «Мистической горой», космической вершиной высотой в три световых года, зафиксированной на культовом снимке "Хаббла".

"Вебб" также провел спектроскопию — анализ света, дающий подробную информацию — на дальнем газовом гиганте под названием WASP-96 b, открытом 2014 году.

Находясь на расстоянии почти 1150 световых лет от Земли, WASP-96 b имеет примерно половину массы Юпитера и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 3,4 дня.

Далее следует Квинтет Стефана, компактная галактика на расстоянии 290 миллионов световых лет. По словам NASA, четыре из пяти галактик у Квинтет «заперты в космическом танце близких повторяющихся столкновений».

Наконец, и, возможно, самое привлекательное из всех, "Вебб" получил изображение, используя скопление галактик на переднем плане под названием SMACS 0723 как своего рода космического увеличительного стекла для дальних и слабых галактик позади него.

Это явление известно как «гравитационное линзирование» и использует массу галактик переднего плана, чтобы переломить свет объектов позади них, подобно паре очков.

Инфракрасные возможности "Вебба" позволяют ему заглянуть в прошлое к Большому взрыву, произошедшему 13,8 миллиарда лет назад, глубже, чем любой инструмент до него.

Поскольку Вселенная расширяется, свет от ранних звезд смещается от ультрафиолетовых и видимых длин волн, в которых оно излучалась, до более длинных инфракрасных длин волн, которые "Вебб" способен обнаруживать с беспрецедентным разрешением.

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