NASA розповіло про перші космічні цілі телескопа James Webb
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. NASA заявило в п'ятницю, що перші космічні зображення з космічного телескопа "Джеймс Вебб" включатимуть безпрецедентні види далеких галактик, яскравих туманностей і далекої гігантської газової планети, передає УНН.
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Американські, європейські та канадські космічні агенції готуються до великого відкриття 12 липня перших спостережень обсерваторії вартістю 10 мільярдів доларів, наступника "Хаббла", який має розкрити нове розуміння походження Всесвіту.
Міжнародний комітет вирішив, що перша серія повнокольорових наукових зображень включатиме туманність Кіля, величезну хмару пилу та газу на відстані 7600 світлових років, а також туманність Південне кільце, що оточує зірку, що вмирає, на відстані 2000 світлових років.
Туманність Кіля відома своїми стовпами, що піднімаються, у тому числі «Містичною горою», космічною вершиною висотою в три світлові роки, зафіксованої на культовому знімку "Хаббла".
"Вебб" також провів спектроскопію — аналіз світла, що дає докладну інформацію — на далекому газовому гіганті під назвою WASP-96 b, відкритому 2014 року.
Знаходячись на відстані майже 1150 світлових років від Землі, WASP-96 b має приблизно половину маси Юпітера і здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за 3,4 дні.
Далі йде Квінтет Стефана, компактна галактика на відстані 290 мільйонів світлових років. За словами NASA, чотири з п'яти галактик у Квінтет «замкнені в космічному танці близьких зіткнень, що повторюються».
Нарешті, і, можливо, найпривабливіше з усіх, "Вебб" отримав зображення, використовуючи скупчення галактик на передньому плані під назвою SMACS 0723 як свого роду космічного збільшувального скла для далеких і слабких галактик позаду нього.
Це явище відоме як «гравітаційне лінзування» і використовує масу галактик переднього плану, щоб переломити світло об'єктів позаду них, подібно до пари окулярів.
Інфрачервоні можливості "Вебба" дозволяють йому зазирнути у минуле до Великого вибуху, який стався 13,8 мільярда років тому, глибше, ніж будь-який інструмент до нього.
Оскільки Всесвіт розширюється, світло від ранніх зірок зміщується від ультрафіолетових і видимих довжин хвиль, в яких він випромінювався, до більш довгих інфрачервоних довжин хвиль, які "Вебб" здатний виявляти з безпрецедентною роздільною здатністю.
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