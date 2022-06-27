NASA зафіксувало парад планет: явище відбувається раз на 18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA зафіксувало парад планет. Це явище відбувається рідко — приблизно раз на 18 років, інформує УНН з посиланням на NASA.
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На світлинах видно, як Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн утворили своєрідну дугу. Біля них також опинився Місяць.
Наступний такий великий парад планет має відбутися у 2040 році. Марс, Меркурій, Юпітер, Венера та Сатурн теж вишикуються у один ряд, а між Венерою та Сатурном буде видно “місячний серп”.
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