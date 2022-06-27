NASA зафіксувало парад планет: явище відбувається раз на 18 років

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На світлинах видно, як Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн утворили своєрідну дугу. Біля них також опинився Місяць.

Наступний такий великий парад планет має відбутися у 2040 році. Марс, Меркурій, Юпітер, Венера та Сатурн теж вишикуються у один ряд, а між Венерою та Сатурном буде видно “місячний серп”.

Нагадаємо

Телескоп Hubble зробив знімок масштабного скупчення галактик Abell 1351. Космічні тіла розташовані в сузір'ї Великої Ведмедиці.