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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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NASA зафіксувало парад планет: явище відбувається раз на 18 років

NASA зафіксувало парад планет: явище відбувається раз на 18 років

Київ • УНН

 • 189656 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору NASA зафіксувало парад планет. Це явище відбувається рідко — приблизно раз на 18 років, інформує УНН з посиланням на NASA.

Деталі

На світлинах видно, як Венера, Марс, Юпітер, Меркурій і Сатурн утворили своєрідну дугу. Біля них також опинився Місяць.

Наступний такий великий парад планет має відбутися у 2040 році. Марс, Меркурій, Юпітер, Венера та Сатурн теж вишикуються у один ряд, а між Венерою та Сатурном буде видно “місячний серп”.

Нагадаємо 

Телескоп Hubble зробив знімок масштабного скупчення галактик Abell 1351. Космічні тіла розташовані в сузір'ї Великої Ведмедиці.

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