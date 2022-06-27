NASA зафиксировало парад планет: явление происходит раз в 18 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследования космического пространства NASA зафиксировало парад планет. Это явление происходит редко — примерно раз в 18 лет, информирует УНН со ссылкой на NASA.
Детали
На фотографиях видно, как Венера, Марс, Юпитер, Меркурий и Сатурн образовали своеобразную дугу. Около них также оказалась Луна.
Следующий такой большой парад планет должен состояться в 2040 году. Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн тоже выстроятся в один ряд, а между Венерой и Сатурном будет виден “лунный серп”.
Напомним
Телескоп Hubble сделал снимок масштабного скопления галактик Abell 1351 года. Космические тела расположены в созвездии Большой Медведицы.