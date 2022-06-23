Телескоп Hubble зробив знімок масивного скупчення галактик
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Телескоп Hubble зробив знімок масштабного скупчення галактик Abell 1351. Космічні тіла розташовані в сузір'ї Великої Ведмедиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт обсерваторії.
Деталі
Смуги на фотографії, є наслідками ефекту гравітаційного лінзування - явище, яке виникає під час спотворення простору й часу великими масивним небесним тілом. Це, зі свого боку, впливає на шлях світла, яке проходить крізь нього.
Гравітаційне лінзування буває двох видів: слабке й сильне, обидва випадки є корисними для астрономів, які можуть дослідити розподіл маси всередині лінзового скупчення галактик.
На сайті обсерваторії повідомляють, що ці скупчення демонструють цікаві астрофізичні явища, такі як сильне гравітаційне лінзування, а також приклади бурхливої еволюції галактик.
Нагадаємо
Дослідники помітили на Марсі сміття. Марсохід Perseverance виявив на червоній планеті на шматок термоматеріалу, що застряг у камені.