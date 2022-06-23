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13:44 • 29464 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46611 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47154 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24879 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57619 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59168 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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13 марта, 15:21 • 124434 просмотра
Актуальное
Телескоп Hubble сделал снимок массивного скопления галактик

Телескоп Hubble сделал снимок массивного скопления галактик

Киев • УНН

 • 123479 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Телескоп Hubble сделал снимок масштабного скопления галактик Abell 1351. Космические тела расположены в созвездии Большой Медведицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт обсерватории.

Детали

Полосы на фотографии являются результатами эффекта гравитационного линзирования - явление, возникающее при искажении пространства и времени большими массивным небесным телом. Это, со своей стороны, влияет на путь света, проходящего сквозь него.

Гравитационное линзирование бывает двух видов: слабое и сильное, оба случая полезны для астрономов, которые могут исследовать распределение массы внутри линзового скопления галактик.

На сайте обсерватории сообщают, что эти скопления демонстрируют интересные астрофизические явления, такие как сильное гравитационное линзирование, а также примеры бурной эволюции галактик.

Напомним 

Исследователи заметили на Марсе мусор. Марсоход Perseverance обнаружил на красной планете на кусок застрявшего в камне термоматериала.

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