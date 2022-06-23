Телескоп Hubble сделал снимок массивного скопления галактик
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Телескоп Hubble сделал снимок масштабного скопления галактик Abell 1351. Космические тела расположены в созвездии Большой Медведицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт обсерватории.
Детали
Полосы на фотографии являются результатами эффекта гравитационного линзирования - явление, возникающее при искажении пространства и времени большими массивным небесным телом. Это, со своей стороны, влияет на путь света, проходящего сквозь него.
Гравитационное линзирование бывает двух видов: слабое и сильное, оба случая полезны для астрономов, которые могут исследовать распределение массы внутри линзового скопления галактик.
На сайте обсерватории сообщают, что эти скопления демонстрируют интересные астрофизические явления, такие как сильное гравитационное линзирование, а также примеры бурной эволюции галактик.
Напомним
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