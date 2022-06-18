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Апарат Perseverance знайшов на Марсі сміття

Апарат Perseverance знайшов на Марсі сміття

Київ • УНН

 • 345784 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Дослідники помітили на Марсі сміття. Марсохід Perseverance виявив на червоній планеті на шматок термоматеріалу, що застряг у камені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.

Деталі

Марсохід виявив у кратері Єзеро шматочок блискучого матеріалу. У NASA зазначили, що цей предмет не є марсіанського походження.

Дослідники припускають, що це сміття — шматок матеріалу, який використовували для захисту апарату під час космічної подорожі та посадки на Марс. Шматок термоматеріалу лежить за два кілометри від місця посадки. У NASA припускають, що його туди міг занести вітер.

Цитата

“Наша команда виявила щось несподіване: шматочок термоізоляції, яка була частиною посадкової системи, що дозволила марсоходу успішно приземлитися на поверхні ще у 2021 році”, — зазначили члени команди Perseverance.

Нагадаємо

Марсохід Curiosity, який досліджує марсіанський кратер Гейла, надіслав знімок дивного об’єкта на Марсі. Виявлений марсоходом предмет, нагадує великий “черпак”, має химерні округлі форми, наче його спеціально полірували.

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