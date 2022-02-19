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На Марсі знайшли черпак який може бути артефактом інопланетян

На Марсі знайшли черпак який може бути артефактом інопланетян

Київ • УНН

 • 165412 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Марсохід Curiosity, який досліджує марсіанський кратер Гейла, надіслав цікавий знімок дивного об'єкта на Червоній планеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Деталі

Марсохід Curiosity, який досліджує марсіанський кратер Гейла, надіслав цікавий знімок дивного об'єкта на Марсі. Фото було опубліковане на сайті NASA.

Знятий марсоходом предмет, що нагадує великий "черпак", має химерні округлі форми, наче його спеціально полірували.

Нагадаємо

Компанія NASA уклала контракт з американською авіабудівельною корпорацією Lockheed Martin про створення ракети Mars Ascent Vehicle (MAV), яка допоможе доставити згразки ґрунту з Марсу на Землю.

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