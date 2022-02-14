NASA вперше запустить ракету з іншої планети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Компанія NASA уклала контракт з американською авіабудівельною корпорацією Lockheed Martin про створення ракети Mars Ascent Vehicle (MAV), яка допоможе доставити згразки ґрунту з Марсу на Землю. Про це повідомляє прес-служба НАСА, пише УНН.
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Запуск космічного корабля планується не раніше, ніж у 2026 році, а вартість проекту оцінюється в $194 млн.
У NASA планують, що марсохід Perseverance ("Наполегливість") збере зразки ґрунту. Потім спеціальний апарат Sample Retrieval Lander (SRL) доставить Mars Ascent Vehicle на поверхню Червоної планети в районі кратера Єзеро.
Після цього MAV за допомогою SRL стартує з Марса та переправить контейнер із зразками на орбітальний космічний корабель ЕКА Earth Return Orbiter, який вже й доставить їх на Землю у 2030-х роках. Аналіз цих зразків може дати відповідь на питання чи існує життя на Марсі.
Таким чином, MAV стане першою ракетою, запущеною з іншої планети.
Нагадаємо
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на квітень-травень цього року.