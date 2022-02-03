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Шахед-136

NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1

NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1

Київ • УНН

 • 20884 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на квітень-травень цього року. Про це повідомляє NASA, передає УНН.

Цитата

“Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску місії Artemis 1. NASA розглядає можливості запуску у квітні та травні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, перенесення пов’язане з тим, що фахівцям потрібно провести додаткову підготовку космічного корабля до польоту.

Нагадаємо

Раніше, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) відклала запуск нової місячної місії до лютого.

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