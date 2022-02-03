NASA перенесло запуск на Місяць місії Artemis 1
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оголосило про перенесення першого непілотованого польоту ракети-носія Space Launch System (SLS) та модуля Оріон до орбіти Місяця, запланованих в рамках місії Artemis 1, на квітень-травень цього року. Про це повідомляє NASA, передає УНН.
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“Команди виконують операції крок за кроком, щоб переконатися, що інтегрована система готова до безпечного запуску місії Artemis 1. NASA розглядає можливості запуску у квітні та травні”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, перенесення пов’язане з тим, що фахівцям потрібно провести додаткову підготовку космічного корабля до польоту.
Нагадаємо
Раніше, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) відклала запуск нової місячної місії до лютого.