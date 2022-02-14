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15 марта, 19:03 • 100971 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130537 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116850 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110950 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101154 просмотра

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15 марта, 11:23 • 98201 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85622 просмотра

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Актуальное
NASA впервые запустит ракету с другой планеты

NASA впервые запустит ракету с другой планеты

Киев • УНН

 • 59656 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить с Марса на Землю. Об этом сообщает пресс-служба НАСА, пишет УНН.

Детали

Запуск космического корабля планируется не ранее, чем в 2026 году, а стоимость проекта оценивается в $194 млн.

В NASA планируют, что марсоход Perseverance ("Настойчивость") соберет образцы грунта. Затем специальный аппарат Sample Retrieval Lander (SRL) доставит Mars Ascent Vehicle на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро.

После этого MAV с помощью SRL стартует с Марса и переправит контейнер с образцами на орбитальный космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter, который уже и доставит их на Землю в 2030-х годах. Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос существует ли жизнь на Марсе.

Таким образом, MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.

Напомним

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA объявило о переносе первого непилотируемого полета ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и модуля Орион до орбиты Луны, запланированных в рамках миссии Artemis 1, на апрель-май этого года.

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