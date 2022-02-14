NASA впервые запустит ракету с другой планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить с Марса на Землю. Об этом сообщает пресс-служба НАСА, пишет УНН.
Детали
Запуск космического корабля планируется не ранее, чем в 2026 году, а стоимость проекта оценивается в $194 млн.
В NASA планируют, что марсоход Perseverance ("Настойчивость") соберет образцы грунта. Затем специальный аппарат Sample Retrieval Lander (SRL) доставит Mars Ascent Vehicle на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро.
После этого MAV с помощью SRL стартует с Марса и переправит контейнер с образцами на орбитальный космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter, который уже и доставит их на Землю в 2030-х годах. Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос существует ли жизнь на Марсе.
Таким образом, MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.
Напомним
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA объявило о переносе первого непилотируемого полета ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и модуля Орион до орбиты Луны, запланированных в рамках миссии Artemis 1, на апрель-май этого года.